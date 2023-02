Sanremo 2023, Jebreal insulta Salvini: "Razzista, che ha reso l'Italia tale"

08 febbraio 2023 a

a

a

Non poteva mancare Rula Jebreal. La giornalista risponde alle dichiarazioni di Matteo Salvini sulla partecipazione di Paola Enogu al Festival di Sanremo. Il leader della Lega ha detto di sperare "non faccia un monologo sul razzismo". Apriti cielo, "'Spero Egonu non faccia un monologo sul razzismo, perché in Italia non c'è'. Parole di un famigerato razzista, che ha reso l'Italia un paese razzista…Leader di un partito che ha candidato Traini, il nazista che sparò a 6 persone di colore, Lo stesso colore di pelle di Egonu". Una valanga di insulti non nuovi per la scrittrice. Basta pensare a quando incolpò il centrodestra per l'omicidio di Alika Ogochukwu, 38enne nigeriano ucciso a Civitanova Marche.

"Razzisti, xenofobi e...". Jebreal, l'insulto più grave nel giorno storico della Meloni

"Alika Ogorchukwu è la prima vittima della campagna elettorale del 2022. Nella campagna elettorale del 2018, il candidato legista Traini, sparó a 6 coetanei di colore & alla sede del PD di Macerata. I crimini d’odio iniziano sempre con le demarcazioni razziali/etniche/religiose", scriveva facendo eco a Corrado Formigli.

Zelensky chi? "Satanismo", soldi a Benigni e "truffe al voto": gli scandali di Sanremo

"Nigeriano invalido massacrato a bastonate da un italiano a Civitanova Marche. Attendiamo post indignati di Salvini e Meloni", era stato invece il commento del conduttore di PiazzaPulita a cui aveva replicato la stessa Giorgia Meloni: "Prima di usare la morte del povero Alika per la tua penosa propaganda, non potevi almeno esprimere solidarietà alla famiglia?". E ancora: "Come puoi verificare, io la mia condanna verso questo brutale omicidio l’ho espressa e subito. Sciacallo".