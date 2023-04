Santanchè e i tacchi, Meloni: "Solo lei ha il coraggio", il siparietto

18 aprile 2023 a

Un tour di un'ora quello di Giorgia Meloni al Salone del Mobile. A Milano il presidente del Consiglio ha fatto visita agli stand delle aziende italiane. Con lei, oltre la sorella Arianna, anche il ministro del Turismo Daniela Santanchè. Proprio sull'esponente di Fratelli d'Italia il premier si è lasciato andare a una battuta: "Ovviamente non potevo mancare con la mia mise poco istituzionale. Del resto a questo evento solo la Santanchè ha il coraggio di indossare i tacchi, tutti gli altri sanno cosa li aspetta".

La Meloni, infatti, si è presentata con un look inaspettato, casual. Per lei sneakers, jeans, giacca doppiopetto e borsa a tracolla, tutto blu navy. "Un'edizione importantissima - l'ha definita la Santanchè quella del 2023 -, dopo la tragedia del Covid e quindi quest'anno è veramente il salone della ripartenza. Ho parlato con il presidente che dice che ci sono tantissimi buyer internazionali, c'è il ritorno anche dei cinesi, visto che la Cina ha riaperto".

Non è mancato l'orgoglio tricolore, con il ministro che ha ricordato: "Noi qua abbiamo veramente l'eccellenza italiana del Made in Italy. Quindi credo che oggi per l'Italia sia veramente una bella giornata ed è per questo che ci tenevamo ad esserci".