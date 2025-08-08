Love Island, reality-choc: distribuiti 200 preservativi

Esiste un programma ancora più scandaloso dei vari Jersey Shore o Too Hot To Handle su Netflix, che pure non scherzano in fatto di nudità e trasgressione. Ebbene sì. Viene definita l’edizione «più esplicita di sempre» questa del britannico Love Island 2025. Il reality show ha catturato l’attenzione soprattutto per un particolare piccante, suscitando discussioni e curiosità trail pubblico e i media britannici. Nel programma ragazzi e ragazze cercano l’amore in una lussuosa villa. Il programma è andato in onda anche in Italia, distribuito da Discovery+ e con la conduzione di Giulia De Lellis.

Una delle puntate più controverse è quella che coinvolge il calciatore Harrison Solomon e la modella Lauren Wood. Come si vede in alcuni video, che hanno fatto il giro del web, il ventiduenne ha fatto sesso con la ragazza durante la notte nella stessa stanza in cui dormivano anche gli altri concorrenti. Prima dell’amplesso, si vede il ragazzo che cerca un preservativo e poi chiedere all’amico Harry di passargliene uno. Gli spettatori hanno visto questo momento e poi Harrison Solomon si è inserito sotto le coperte. «È da molto tempo che non c’è così tanta azione in camera da letto come quest’anno», ha riportato una fonte al quotidiano britannico The Sun. Non sono state rese note le stime ufficiali, ma si attestano più di 200 preservativi distribuiti all’interno della villa».