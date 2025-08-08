Kelly Doualla, impresa a 15 anni: oro nei 100 metri agli Europei U20 di Tampere

A soli 15 anni Kelly Doualla vince l'oro nei 100 metri agli Europei U20 di Tampere, in Finlandia. Una vera e propria impresa quella dell'azzurra, individuata già prima della gara come la ragazza da battere dopo aver dominato le batterie ed essersi qualificata col terzo tempo alla finalissima. La nuova stella dell'atletica ha fatto un tempo di 11''22. Argento, invece, per la britannica Mabel Akande di 18 anni (11''41) e bronzo per l'ucraina Uliana Stepaniuk di 17 anni (11''53). Quarto posto per l'altra italiana, Alice Pagliarini (11''54), che per un solo centesimo non è salita sul podio.

La gara di Kelly è stata perfetta fin dall'inizio, quando è uscita dai blocchi di partenza. La 15enne, che vive a Sant'Angelo Lodigiano, dopo 40 metri era già davanti a tutte lasciandosi la seconda classificata a 19 centesimi, Questa era una delle competizioni più attese per l'atletica italiana dopo il già grande risultato raggiunto dalla Doualla meno di due settimane fa nella finale del Festival della Gioventù Europea di Skopje, quando l'azzurra aveva fatto un tempo di 11''21. E le aspettative sono state mantenute: la finale disputata da Kelly è stata strepitosa. Ora la 15enne è al comando della graduatoria europea di sempre tra le under 18 ed occupa il terzo posto delle liste italiane all-time dietro Zaynab Dosso (11"01) e Manuela Levorato (11"14).