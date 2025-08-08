Libero logo
venerdì 8 agosto 2025
Reazione a Catena, "da asilo": bufera ai titoli di coda

I Giramondo, campioni di Reazione a Catena, il game show condotto da Pino Insegno su Rai 1, sono stati sfidati da Le Giù al Nord nella puntata in onda questa sera, venerdì 8 agosto. "Ci siamo conosciute a Milano ma veniamo da Reggio, Lecco e Basilicata", hanno spiegato le sfidanti a proposito del nome della loro squadra.

Colpo di scena all'Intesa vincente: sia i campioni Cristian, Teresa e Diana sia le sfidanti hanno centrato 6 parole. Per questo si è andati allo spareggio. E ad avere la meglio sono state Le Giù al Nord, che sono arrivate all'ultima catena con 72mila euro. E poi all'ultima parola con 36mila. Il primo indizio era Cassa, il secondo iniziava per Pe e terminava con E, ignoto il terzo. Lo hanno comprato facendo scendere il montepremi a 18mila. Era Pattumiera. Le nuove campionesse allora hanno puntato tutto su Pesce. La soluzione, però, era Pedale.

"Queste catene finali da asilo infantile per tenere il montepremi alto, immagino. E infatti", ha commentato un utente su X. Un altro invece: "Catena da asilo, e hanno giocato anche due jolly e dimezzato.  Dove sono i campioni di un tempo?". E ancora: "Catena semplicissima stasera #reazioneacatena". 

