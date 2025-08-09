Raoul Bova batte "Sissi"

Vi proponiamo "Tele...raccomando", la rubrica di Klaus Davi dedicata al piccolo schermo
CHI SALE (Sei mai stata sulla Luna?)
Molto astuti quelli della Rai che sfruttano l’onda del caso Bova-Rocío (lui l’avrebbe tradita e ora l’attrice spagnola avrebbe chiesto l'affidamento esclusivo dei figli) e piazzano in prima serata su Rai 1 il film interpretato dall'attore di origini calabresi Sei mai stata sulla Luna? del 2015 che si aggiudica la fascia per numero di spettatori con 1.465.000 teste.
Una versione italiana di Pretty Woman con Guia, bella italo-spagnola che lavora in una prestigiosa rivista di moda, guida auto di lusso, viaggia in jet privato e vive tra Milano e Parigi, che si imbatte per caso nel contadino Renzo (Bova) mentre è in un paesino della Puglia dove ha ereditato una masseria.
Una favola all'incontrario che acchiappa soprattutto il pubblico femminile (16% di share) e maturo (over 55 al 15%). Su Canale 5 comunque il finale della serie tv Sissi ha fatto il suo, con 1.444.000 spettatori e il 13.5% di share. È vero che la tv generalista perde quota (come annotava l’Agcom in questi giorni) ma è pur vero che ci sono oltre 14 milioni di italiani over 65 per i quali la tv è una compagnia irrinunciabile anche in piena estate.