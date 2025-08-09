Raoul Bova batte "Sissi"

Vi proponiamo "Tele...raccomando", la rubrica di Klaus Davi dedicata al piccolo schermo

CHI SALE (Sei mai stata sulla Luna?)

Molto astuti quelli della Rai che sfruttano l’onda del caso Bova-Rocío (lui l’avrebbe tradita e ora l’attrice spagnola avrebbe chiesto l'affidamento esclusivo dei figli) e piazzano in prima serata su Rai 1 il film interpretato dall'attore di origini calabresi Sei mai stata sulla Luna? del 2015 che si aggiudica la fascia per numero di spettatori con 1.465.000 teste.

Una versione italiana di Pretty Woman con Guia, bella italo-spagnola che lavora in una prestigiosa rivista di moda, guida auto di lusso, viaggia in jet privato e vive tra Milano e Parigi, che si imbatte per caso nel contadino Renzo (Bova) mentre è in un paesino della Puglia dove ha ereditato una masseria.