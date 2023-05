Briatore? Santanché gli propone la presidenza dell'Enit

13 maggio 2023 a

Il governo chiama Flavio Briatore. Sul tavolo dell'imprenditore è infatti arrivata un'offerta: la presidenza dell'Enit, l'Ente nazionale per il turismo italiano. A pensare al nome di Briatore sarebbe stata Daniela Santanché intenzionata a trasformare l’agenzia nazionale per il turismo in ente pubblico economico. Al momento, fa sapere Il Foglio che ha diffuso il retroscena, è una società per azioni di proprietà del ministero dell’Economia e delle Finanze.

E così chi meglio dell'imprenditore, considerato dalla ministra "l'ambasciatore ideale dell'Italia all'estero", per portare a termine l'obiettivo? A maggior ragione visto che la Santanché conosce bene Briatore. I due sono amici di lunga data. E sono stati anche compagni d’affari. Fino alla nascita del governo Meloni, l'attuale ministro del Turismo era socia del Twiga, lo stabilimento balneare di Forte dei Marmi. Solo successivamente ha venduto le sue quote al compagno e proprio a Briatore. Mentre il diretto interessato si è preso un po' di tempo per pensare alla proposta, la notizia della sua nomina è stata subito accolta con gioia, sia da Palazzo Chigi che da Matteo Salvini.

Basta pensare che il leader della Lega, durante il governo Conte I, aveva già fatto il nome dell'ex team manager della Formula 1 per un eventuale incarico. E ad oggi Briatore viene nuovamente contattato. L'esecutivo, dunque, passa oltre le scontate accuse di conflitto di interessi per l'amicizia che lo lega alla ministra. D'altronde, il merito e la competenza vengono prima di tutto. Non a caso è stato proprio l'esecutivo della Meloni ad aggiungere al ministero dell'Istruzione la dicitura "del Merito".