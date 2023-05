Antonella Viola aggredita da un no vax: "Ha mentito"

21 maggio 2023 a

Antonella Viola contestata al Salone del Libro di Torino: l'immunologa è stata interrotta da un no vax seduto tra il pubblico dell'Arena Robinson in maniera molto violenta. Per questo poi la presentazione è stata interrotta per alcuni minuti finché non è tornata la calma. L'uomo che ha attaccato l'esperta ha urlato: "Voi avete mentito sugli effetti avversi dei vaccini. Avete raccontato falsità alla popolazione".

La Viola, durante la pandemia, è diventata un volto noto soprattutto per le sue apparizioni televisive. Anche per questo ancora oggi continua a essere attaccata, in particolare dai negazionisti del Covid e dei vaccini. "Alla contestazione ho risposto con l'esempio del Salone: tutto questo è stato possibile solo grazie al vaccino", ha raccontato l'immunologa a margine della presentazione di "La via dell'equilibrio. Scienza dell'invecchiamento e delle longevità".

Nonostante l'aggressione verbale, la Viola ha deciso di guardare avanti: "Questo signore ha iniziato a urlare dicendo come io e Bassetti abbiamo nascosto gli effetti collaterali, ma se siamo qui è solo grazie alla scienza". Poi ha aggiunto: "Finora non era successo nulla, ha avuto modi aggressivi e verbali. Avrei preferito un confronto, continuo a farlo con chi mi scrive. Questa non era la sede". Per lei comunque non c'è motivo di continuare con questa rabbia: "Ormai l'identificazione No Vax è quasi una religione, è diventata una questione identitaria e non più una scelta. Questo porta alla violenza. Servirebbero toni più pacati e non solo nella discussione sui vaccini, ma quando si parla di scienza occorrerebbe essere più pacati e aperti al confronto". Infine ha sottolineato: "La paura che possa esserci chi supera il livello c'è sempre, dopo otto mesi sotto scorta lo so bene. Davvero: non ha più senso rispondere così".