Garlasco, nuovo colpo di scena? "Il dna sotto le unghie di Chiara Poggi"

La notizia che è stata individuata una quantità di dna maschile appartenente a un uomo non ancora identificato sul tampone orale di Chiara Poggi arriva come un fulmine a ciel sereno. Un dettaglio non da poco per l'avvocato di Alberto Stasi, Antonio De Rensis: "Questo - spiega a Repubblica - proverebbe la totale estraneità di Stasi. La sua innocenza, che sosteniamo fin dall'inizio". Almeno nel caso in cui "l'analisi escludesse ogni contaminazione". Lo stesso Stasi, già condannato per l'omicidio di Garlasco, "è in attesa. Confida nei risultati definitivi. Ed è molto emozionato, come capirete bene".



Ma i colpi di scena potrebbero non finire qui. Secondo De Rensis potrebbero dare molto anche "i risultati del dna sulle unghie di Chiara. E tutto ciò che verrà dalle indagini tradizionali di carabinieri e Procura, che sono altrettanto fondamentali e sulle quali abbiamo grande fiducia".