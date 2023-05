Magliaro: "Complimenti". L'applauso che umilia Elsa Fornero

24 maggio 2023 a

A DiMartedì Giovanni Floris "processa" Giampaolo Rossi, nuovo direttore generale della Rai "in quota" Fratelli d'Italia. La regia di La7 manda in onda alcune dichiarazioni dell'ex membro del CdA di vial Mazzini: "L'antifascismo aveva senso quando esisteva il fascismo. Ma nel 2019 è una caricatura paradossale". Oppure: "Con Mattarella siamo arrivati a uno stadio successivo della fine della nostra sovranità" (maggio 2018) o "Soros sta cercando di influenzare le politiche di immigrazione. L'esodo di immigrati che sta scardinando l'identità dell'Europa è un preciso disegno".

In studio Elsa Fornero scuote il capo e si sofferma sulle parole riguardo a Mattarella. Massimo Magliaro, intellettuale e storico della destra italiana, puntualizza: "C'è chi vuole capire e chi non vuole capire. Non c'è peggior sordo di chi non vuol sentire". "E allora io non voglio capire queste scempiaggini", si inalbera l'ex ministra del Welfare nel governo Monti.





"Ah dice scempiaggini? Complimenti per la sua tolleranza", la rimbrotta Magliaro. "No guardi io la tolleranza l'ho sempre avuta". "Uno che non la pensa come lei dice scempiaggini? Brava, complimenti. Le faccio l'applauso che non le ha fatto lo studio". "Qualche volta bisogna avere la decenza di tacere". "Io avrei la necessità di vergognarmi davanti a frasi di questo tipo". Sipario.