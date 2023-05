Antonio Padellaro durissimo contro il Pd: "Volete far peggio? Continuate con Fabio Fazio..."

30 maggio 2023 a

"Vorrei celebrare la giornata della doppia fortuna: la prima è quella del centrosinistra, visto che per un anno non si andrà più a votare e quindi è salvo; la seconda fortuna è quella della Meloni, che non poteva desiderare un'opposizione migliore o peggiore": Antonio Padellaro, ospite di Myrta Merlino a L'Aria che tira su La7, ha commentato con tono sarcastico il disastroso esito delle ultime amministrative per il centrosinistra. Poi, continuando sull'onda dell'ironia, ha aggiunto: "Io potrei anche dare dei suggerimenti all'opposizione per fare peggio, per esempio continuare col martirologio dei vari Fabio Fazio, Annunziata e gli altri che stanno per essere crocefissi, una cosa che crea molto dibattito tra la gente, c'è una grande emozione; oppure interrompere un qualsiasi esponente di destra mentre presenta un libro, anche queste sono cose che fanno molto bene al centrosinistra".

Qui l'intervento di Padellaro a L'Aria che tira

"Queste cose - ha poi aggiunto il fondatore del Fatto Quotidiano facendosi serio - dovrebbero capirle per primi coloro che per professione fanno politica. Eppure sono riusciti a sbagliare... Non gettiamo la croce addosso alla Schlein, va bene, ma mettiamoci anche nei panni degli elettori del Pd e del M5s. È vero che lei è segretaria da poco tempo e non ha avuto modo di fare quello che voleva fare, ma sono passati 8 mesi dal 25 settembre, gli elettori del centrosinistra aspettano una parola chiara da 8 mesi".