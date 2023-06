Michela Murgia, la sparata sul 2 giugno: "Saluto romano. E La Russa..."

03 giugno 2023 a

La nuova crociata di Michela Murgia? La parata del 2 giugno, Festa della Repubblica. La scrittrice di ultra-sinistra si è sempre detta anti-militarista convinta, tanto quanto anti-fascista. L'occasione è di quelle giuste, insomma, per unire le sue "ossessioni politiche". Sugli spalti dei Fori imperiali, accanto al presidente della Repubblica Sergio Mattarella e alla premier Giorgia Meloni, c'è anche il presidente del Senato Ignazio La Russa, seconda carica dello Stato. In strada, a rendere onore alle istituzioni, i soldati in rappresentanza delle Forze armate italiane.

La Murgia, su Instagram, pubblica un estratto della parata, e a un certo punto i militari sembrano gridare "Decima!". La scrittrice sarda si scatena: "Ieri alla parata militare del 2 giugno, sotto gli occhi impassibili del Presidente Mattarella, è successo anche questo. Tutto normale, perché sono anni che va avanti il processo di normalizzazione. Se il senso del video non fosse chiaro, cercate 'X flottiglia MAS' su Wikipedia. Vi sarà subito chiaro perché La Russa sorrida tanto e faccia il segno della vittoria. (Ma che serve ancora per capire cosa sta accadendo?)". In sovrimpressione al video condiviso, una didascalia suggestiva riguardo a un militare: "Entra in parata con il saluto romano". Traduzione: una accolita di fascisti sotto al naso del Capo dello Stato.

Tra i commenti al post, molti si dicono indignati per la deriva da Ventennio del nostro governo, o tempora o mores. Altri chiedono l'intervento della magistratura o della polizia per far arrestare tutti, da La Russa in giù. Qualcuno, però, fa notare qualche dettaglio storico che nella foga della condanna forse è sfuggito alla Murgia e ai suoi accoliti. "Scusate ma non è proprio così, la Decima si è divisa all'armistizio, la parte repubblichina di Borghese si è macchiata delle peggiori nefandezze (con i suoi motti e stemmi tristemente famosi) ma l'altra parte è stata protagonista della Resistenza (come Mariassalto), nonché, essendo un corpo di genieri marini, tra gli inventori della subacquea moderna". E un'altra follower aggiunge sommessamente: "Non è il saluto romano, è il comando dell''Attenti a', comando per il saluto alle autorità: la mano non è dritta come nel saluto romano, ma posta lateralmente alla figura. Lo dico da figlia di militari". Lapalissiano, ma forse troppo sottile come ragionamento.