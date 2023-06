Renzi affonda Murgia: "Migliori amici della Meloni. Per altri 30 anni..."

06 giugno 2023 a

a

a

La tesi di Michela Murgia non ha scatenato solo la destra. Nel giorno del 2 giugno, in occasione della parata per la Festa della Repubblica, La scrittrice è arrivata a pubblicare un filmato che, a suo dire, vedrebbe i militari alzare il braccio e ripetere un motto fascista. Nulla di più falso, come già smentito dai diretti interessati e non solo. Così Matteo Renzi non può che andarci pesante. Sulle colonne del Riformista, di cui è da poco direttore editoriale, l'ex premier si scaglia contro tutti gli "eroi" di sinistra – politica e culturale – che con la loro opposizione si rivelano essere i migliori amici di Giorgia Meloni. "Così resteranno all’opposizione per i prossimi 30 anni".

"Spiegate a questi ignoranti...". Renzi, disastro in prima pagina: Travaglio si scatena

E tutto per merito degli intellettuali del calibro della Murgia. "La leader di Fratelli d’Italia - prosegue nell'edizione di martedì 6 giugno - ha un vantaggio straordinario che sarebbe sbagliato sottovalutare: è piena di amici, soprattutto nell’altra parte del campo”. Ovvero, "gli Enrico Letta, i Roberto Saviano, le Michela Murgia lavorano a tempo pieno per fare di lei il perno della politica italiana per l’oggi e per il domani".

Video su questo argomento Paolo Emilio Russo: "Renzi? Ecco che fine ha fatto la sua operazione politica"

Peccato però che, a detta del leader di Italia Viva, l'opposizione da fare sarebbe un'altra. Come quella di formulare proposte alternative concrete "sulle tasse, sulla sicurezza, sul lavoro, sulle infrastrutture". Una chiara frecciata a Elly Schlein, già ampiamente criticata dagli stessi dem. A nulla potrà dunque salvare il Pd, nemmeno l'ipotesi di un campo largo con il Movimento 5 Stelle di Giuseppe Conte, che se dovesse nascere sarebbe una "fallimentare, improbabile gioiosa macchina da guerra".