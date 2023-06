Veronica Lario, la bomba di Dagospia: "Dopo la morte di Silvio Berlusconi..."

12 giugno 2023 a

a

a

Sono le 20.16 quando Dagospia registra la circostanza sul suo sito. Una circostanza che in verità molti avevano notato: Silvio Berlusconi è morto ormai dal mattino. Sono arrivati messaggi di cordoglio da tutto il mondo, da ogni parte politica, da ogni contesto pubblico possibile e immaginabile.

A rendergli omaggio anche alcuni dei "nemici" storici, quali Gianfranco Fini e Massimo Giannini, giusto per pescare due nomi dal mazzo, che hanno ricordato il leader di Forza Italia con parole toccanti, con parole che non hanno voluto indulgere all'eterna battaglia politica o mediatica.

Eppure, mancava un messaggio. Riportiamo il titolo proposto da Dagospia in un suo flash: "Tra i mille messaggi di cordoglio per la scomparsa di Silvio Berlusconi, finora manca all'appello la dichiarazione di una grande protagonista della sua vita: quella di Veronica Lario, madre di tre dei suoi cinque figli". Un silenzio, quello notato dal sito diretto da Roberto D'Agostino, che come detto in molti avevano notato.