Luigi Berlusconi, chi è la moglie Federica Fumagalli (e quelle voci su via Rovani)

Il pretino. Così Silvio Berlusconi chiamava il suo ultimo figlio Luigi. Estremamente riservato, durante i funerali del Cavaliere ha suscitato una certa curiosità, dato che è raro vederlo in pubblico. Michele Masneri su Il Foglio gli ha dedicato un lungo ritratto e ha parlato anche di Federica Fumagalli, che è diventata sua moglie nel 2020 dopo quasi dieci anni di conoscenza. Proprio come Luigi, anche lei è poco amante dei riflettori e non compare mai in pubblico.

“La moglie è una perfetta Kate Middleton brianzola - scrive Masneri - arrivata in anticipo in Duomo l’altro giorno, sedeva perfetta in secondo banco, in nero, sobria, immota. L’amore con ‘la Fede' è scoppiato alla Bocconi dove lui faceva economia e lei giurisprudenza. Poi le nozze, anche qui in riservatezza totale: come raccontano al Foglio, a Sant’Ambrogio, ma mica nella basilica, no, nella chiesina di San Sigismondo, ‘un gioiello nascosto, molto milanese, anche santambroeus ha la sua corte, con le originali colonne della basilica ambrosiana del Quarto secolo, nel cuore del cortile di donato Bramante’”.

Masneri ha raccolto diverse testimonianze sulla moglie di Luigi Berlusconi, a partire dai tempi delle prime frequentazioni: “Quando è iniziata la relazione con Luigi ce ne siamo accorti perché sa, Sirone ha duemila anime, son cominciate ad arrivare delle macchine grosse”. Inoltre si dice che ‘la Fede’ sia molto occupata a seguire il restauro della villa di via Rovani: “È la prima casa che il Cav si prese a Milano - sottolinea Masneri - stradina tutta glicini e altissime borghesie dalla parte di Cadorna, tra il villone con le facce della famiglia Sforza neorinascimentali. Lì andrà il pretino con la sua stirpe”.