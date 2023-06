Mario Draghi paparazzato con Elon Musk: "Il prossimo incarico"

21 giugno 2023 a

Non si sono limitate a Giorgia Meloni, Antonio Tajani e Nicola Porro le visite di Elon Musk. Si parla, infatti, di un incontro "molto riservato" de patron di Tesla e Twitter con niente di meno di Mario Draghi. A provare il faccia a faccia alcune foto diffuse da Chi. Il settimanale mostra i due vicini, spiegando che "si sono incontrati in maniera molto riservata nel corso della giornata romana in cui il miliardario texano ha avuto due colloqui importanti, il primo con la premier Giorgia Meloni (con la quale ha parlato di intelligenza artificiale) e il secondo con il vicepremier e ministro degli Esteri Antonio Tajani".

Draghi e Musk si sarebbero visti prima che l'imprenditore volasse in Francia con il suo aereo privato. Un colloquio - lo definisce il settimanale - "inaspettato". Addirittura Chi ipotizza che i due possano aver parlato del "prossimo incarico dell’ex premier".

I due si sono dati appuntamento all’Hotel Hassler a Trinità dei Monti. Solo successivamente il numero uno di Twitter ha pranzato da Tullio e raggiunto il giornalista di Rete 4 a cui ha rilasciato un'intervista. Questa mandata in onda a Quarta Repubblica. Sempre con loro Andrea Stoppa, il giovane informatico esperto di cybersecurity.