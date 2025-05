Elon Musk, "Tesla vuole cacciarlo": un terremoto. Ma poi...

Elon Musk fuori da Tesla? Stando a un'indiscrezione del Wall Street Journal, il consiglio di amministrazione dell'azienda di auto elettriche avrebbe contattato "diverse società per la ricerca di personale" per "lavorare a un processo formale" per sostituire il ceo. Secondo il quotidiano, la decisione sarebbe stata presa dopo il crollo delle azioni e degli utili di Tesla e il diffuso malcontento per la sua forte vicinanza al presidente degli Stati Uniti Donald Trump.

Intanto, però, la presidente di Tesla, Robyn Denholm, è già intervenuta per smentire la notizia. "All'inizio della giornata, i media hanno erroneamente affermato che il consiglio di amministrazione di Tesla avrebbe contattato delle società di reclutamento per avviare una ricerca di un amministratore delegato presso la società - ha scritto in un post sull'account del produttore di veicoli elettrici su X -. Questo è assolutamente falso... L'amministratore delegato di Tesla è Elon Musk e il consiglio di amministrazione ha grande fiducia nella sua capacità di continuare a portare avanti l'entusiasmante piano di crescita che ci attende".