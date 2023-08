Meloni e il ristorante a Berat, Tommaso Cerno: "Se l'ambasciata albanese ci ripagasse per..."

19 agosto 2023 a

Il "caso Berat" continua a far discutere gli italiani in questo scorcio weekend di metà agosto. La premier italiana Giorgia Meloni, in visita in Albania, ha deciso di saldare il conto di una coppia italiani che ha preferito lasciare alla chetichella un ristorante locale provocando le reazioni isteriche dell'opposizione, che parla di propaganda e addirittura di "idea distorta di patria e istituzioni". A difendere la presidente del Consiglio e a rilanciare è Tommaso Cerno, direttore del quotidiano L'identità, ex senatore Pd e intellettuale di spicco del mondo progressista, ma decisamente fuori dagli schemi e non intruppato. Su Twitter scrive: "Bel gesto di Meloni per il conto non pagato da un gruppo di italiani ladri. Ma se l'ambasciata albanese risarcisse l'Italia per i furti perpetrati negli ultimi 20 anno da cittadini albanesi andrebbe in bancarotta".



Svariati i commenti alla "provocazione" di Cerno. C'è chi definisce il suo tweet ""molto offensivo verso il popolo d’Albania". Altri però riportano la discussione sul tema centrale: "Giorgia Meloni sarà andata in Albania per qualcosa no? Parliamo degli investimenti immobiliari da 500 euro al mq destinati a lievitare a 5000 nel prossimo futuro? Mezza Europa si sta muovendo per le opportunità di business e se ha anticipato le mosse altrui ha fatto benissimo". O ancora: "È propaganda. Però, visto il gesto, il prossimo intelligentone che mette Kilroy was here sul Colosseo. Si manda il conto all'ambasciata di appartenenza dell'intelligente del RESTAURO di quello sfregio

Svariati anche i complimenti a Cerno, "uno che non te le manda a dire.....ma purtroppo uno dei pochi a dirlo. Grazie". O ancora: "La Sua libertà! In molti glieLa invidiano. Perché se l’avesse detto chiunque un filo meno a sx, apriti cielo!". Qualcuno contesta a Cerno la correttezza dell'affermazione, sottolineando come in realtà sia stata l'Ambasciata italiana a Tirana a pagare il ristorante. Falso, e infatti un utente pubblica il comunicato della stessa Ambasciata: "Con riferimento al saldo del conto del ristorante a Berat non onorato da turisti italiani, si precisa che il pagamento è stato liquidato con fondi personali della Presidente Meloni per il tramite dell’ambasciata, che si è limitata ad effettuare materialmente il versamento".