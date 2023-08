Ambrosi, la deputata meloniana “troppo hot”? Come umilia i “cavernicoli” austriaci

20 agosto 2023 a

Continua a tenere banco il caso di Alessia Ambrosi, la deputata di Fratelli d’Italia “colpevole” di aver condiviso su Instagram la foto di un bacio in spiaggia con il compagno Georg Dornauer. Quest’ultimo è un politico in Austria ed è stato messo alla gogna per gli “scatti intimi”, dato che dalle sue parti non gradiscono la relazione con una esponente di un partito di destra. Dato il clamore mediatico, pare che Dornauer abbia chiesto alla Ambrosi di non divulgare ulteriori scatti.

Dal canto suo la deputata di Fdi ha rifiutato ogni richiesta di intervista, evitando di alimentare ulteriormente le polemiche. Ci ha però tenuto a mettere un punto al caso, scrivendo alcune considerazioni su Twitter: “Ho letto, con attenzione, la ridda di posizioni sulla foto in spiaggia in cui io e il mio fidanzato ci baciamo. Ringrazio per le tantissime manifestazioni pubbliche e private di affetto, simpatia e sostegno; prendo anche ovviamente atto di come, nel 2023, ancora incredibilmente persista una componente post-cavernicolare, sia pure sempre più minoritaria, la quale trova da eccepire sul fatto che una politica possa avere un privato e magari (perché no?) esserne fiera e non sentirsi obbligata a nasconderlo”.

“Se qualcuno lo avesse purtroppo dimenticato, ricordo a tutti che è bello essere innamorati e baciarsi sulla spiaggia, ovviamente non mancando di rispetto a nessuno. Il male, se proprio del male si vuol trovare in questa immagine, è come sempre solo negli occhi di chi lo vede”, ha chiosato la Ambrosi.