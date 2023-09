Briatore su Giorgia Meloni: "Più consenso anche rispetto a Mario Draghi"

06 settembre 2023 a

a

a

Su il sipario. Nella serata di martedì 5 settembre è iniziata la prima stagione di È sempre cartabianca, il programma condotto da Bianca Berlinguer su Rete 4, la prima puntata in assoluto sulle reti Mediaset per quella che, fino a qualche mese fa, per lunghi anni è stata uno dei volti di punta della Rai.

Tempo di ribaltoni, a Viale Mazzini come al Biscione, dove Pier Silvio Berlusconi ha voluto, fortissimamente voluto, Bianca Berlinguer. E così eccola, a proporre un format non troppo dissimile da quello che conduceva con successo sulla terza rete.

La Berlinguer, infatti, propone alcuni degli ospiti che avevano caratterizzato il format negli anni passati, partendo dalla copertina di Mauro Corona e fino ad arrivare ad Alessandro Orsini e le sue controverse posizioni sulla guerra in Ucraina. Ma ecco che in studio fa capolino anche Flavio Briatore, mister Billionaire, un altro che con CartaBianca aveva una qual certa confidenza.

Il manager si esprime a tutto campo. Attacca il reddito di cittadinanza e i giovani che non hanno voglia di lavorare, rivela poi l'ultima dieta a cui si è sottoposto, i cui risultati sono oggettivamente tangibili. Quindi si spende nel sentito elogio di Giorgia Meloni. "Continuo a pensarlo, è una fuoriclasse. Sapete tutti...", premette mister Billionaire.

"Cosa le piace particolarmente?", chiede la Berlinguer. "Intanto abbiamo una reputazione del nostro primo ministro molto alta. Sto dicendo all'estero. È anche importante avere una fotografia del paese rappresentato da Giorgia Meloni che ha una reputazione. Forse, credo che sia il primo ministro che ha avuto più consensi a destra. Anche più di Mario Draghi", conclude Flavio Briatore. Poche parole che sono ben più che un'investitura.