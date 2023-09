Alan Friedman getta la maschera: "Attaccare Gentiloni? Brutta figura"

12 settembre 2023 a

Eccoci a L'aria che tira, il programma del mattino in onda su La7, seconda puntata della gestione-David Parenzo, quella di oggi, martedì 12 settembre. È il giorno dell'assemblea nazionale di Fratelli d'Italia, kermesse su cui si concentra il dibattito mediatico. E la trasmissione de La7 non fa eccezione.

Tra gli ospiti ecco in collegamento Alan Friedman, uno che contro il governo, Giorgia Meloni e Matteo Salvini spara ad alzo zero senza soluzione di continuità. E anche in questo caso, non c'è nessuna eccezione. Parlando dell'assemblea FdI, sentenzia: "Vista dall'estero, in Italia c'è l'apertura della stagione politica che culmina, il giugno prossimo con le Europee. Media e mondo politico tornano a scuola. Nell'incontro di FdI credo ci sia un momento autocelebrativo: hanno vinto, stanno al potere da un anno, hanno la possibilità di stare cinque anni al potere. È naturale che il partito si celebri, Meloni fa una specie di manifesto verso le Europee", sottolinea tradendo tutta la sua 'disperazione' di fronte ad un governo solidissimo e che potrebbe essere destinato a concludere la legislatura.

E ancora: "Tra Salvini e Meloni c'è una gara non per vedere chi è più di destra, ma a fare una politica identitaria e congrua per cercare di vincere di più alle Europee". Infine, dal politologo americano, un commento sullo scontro in atto tra esecutivo e Paolo Gentiloni, commissario Ue accusato di remare contro l'Italia, in particolare sul dossier Ita-Lufthansa. "Fino a due o tre anni fa i partiti di destra, esclusa Forza Italia, erano abbastanza anti-europeisti. Oggi mi sembra che è stato un errore attaccare Gentiloni per il semplice motivo che non è lui a gestire Ita e Lufthansa. E poi perché si fa una brutta figura se gli italiani di destra attaccano quelli di sinistra. Meglio lavare i panni sporchi in famiglia...", conclude Friedman. Ci permettiamo l'esegesi del suo pensiero: vietato attaccare i connazionali politici, ma soltanto se sono di sinistra.

