Oliviero Toscani, orrore su Meloni: "Poverina, 'sto...". Sinistra muta

Hoara Borselli 17 settembre 2023 a

Oliviero Toscani è un grande fotografo. È un uomo ricco e potente. Ha avuto la fortuna di incontrare la protezione dei Benetton e di essere accolto al loro servizio. Per descrivere Giorgia Meloni ha scritto così: «Poverina, ’sto bozzolotto con labbra pitturate. Ha le mani come il disegno di Altan». Per lui, dunque, i difetti di Meloni sono due: l’altezza insufficiente e le dita delle mani troppo corte. E la politica, le idee?

Beh, su quello non si pronuncia, non è pratico. Antonio Gramsci era alto un metro e quaranta, aveva una gran gobba, le mani piccole e tozze. Se Oliviero Toscani avesse vissuto negli anni Venti sarebbe inorridito. Avrebbe detto: sbattetelo in prigione quel bozzolotto!