Storace travolge Saviano: "Siamo tutti mafiosi", l'insulto agli italiani

Dopo la morte del boss mafioso Matteo Messina Denaro, Roberto Saviano ha scritto sul suo profilo su X che "l'Italia continua a essere un Paese a vocazione mafiosa". Un messaggio che ha indignato molti, politici e non. "Ma che schifo è capace di vomitare lo scrittore campano - scrive su Libero Francesco Storace -. Come se non sapesse che vuol dire una frase tanto grave, 'un paese a vocazione mafiosa': il suo mestiere è l’antimafia. Chissà se non si sia mai chiesto se ad ispirare la presunta 'vocazione mafiosa' dell’Italia non abbiano contribuito i suoi libri, i suoi scritti, le sue serie tv, come ormai anche a sinistra ammettono".

