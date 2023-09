Saviano, il messaggio su Messina Denaro: "Italia a vocazione mafiosa", scoppia il caso

25 settembre 2023 a

a

a

David Parenzo, in diretta nella puntata di oggi 25 settembre de L'aria che tira, su La7, ha letto un tweet di Roberto Saviano in cui l'autore di Gomorra commenta la morte del boss: "Matteo Messina Denaro (1962-2023), assassino. Il boss è morto, l’Italia continua a essere un paese a vocazione mafiosa". Insomma, secondo Saviano, ed evidentemente anche secondo Parenzo che lo cita, l'Italia resta un paese di mafiosi.

Qui il momento in cui Parenzo legge il tweet di Saviano

Una dichiarazione, quella dello scrittore napoletano, che ha scatenato il popolo social: "Parla per te", si legge nei commenti. "Mafioso ci sarai!". E ancora: "La tua realtà è molto distorta! Vai contro l’Italia e gli italiani! Potresti anche chiedere un’altra nazionalità sotto un altro nome…". "A vocazione… come dice lui credo proprio di no. Mi sta dicendo che gli italiani (58 milioni di persone) sono a vocazione mafiosa?". "Quasi 60 milioni di italiani onesti e perbene si sentono offesi da questa affermazione che dovresti rettificare quanto prima", aggiunge un altro. "A meno che non sia funzionale a mantenere in piedi qualche business".

I commenti vanno tutti nella stessa direzione: "Sul fatto che la mafia sia una piaga che ha fiaccato lo Stato non c’è dubbio alcuno. Un paese a vocazione mafiosa anche no", scrive una utente. "Il boss è morto, l’Italia continua a chiamare 'intellettuali' mediocri personaggi animati da uno spiccato spirito anti-italiano"; "Mi scusi, cosa significa 'paese a vocazione mafiosa'? Che gli italiani sono geneticamente mafiosi?", si chiede un altro. Perché gli italiani non ci stanno a essere definiti mafiosi. E si sentono offesi. Ma forse questo a Saviano non interessa.