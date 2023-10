Gian Marco Saolini: "Sono il fidanzato di Giorgia Meloni", finisce in tribunale

22 ottobre 2023 a

Un imbroglione rischia il processo. Si parla di Gian Marco Saolini, il quale vanta centinaia di migliaia di follower sui social e che viene descritto come "il primo a lanciare una nuova frontiera del fake: i video fake troll". Insomma, uno che produce video falsi. E in uno di questi si raccontava quanto segue: "Lui è Gian Marco Saolini, proprietario della 5G ms spa, attuale fidanzato di Giorgia Meloni. Con il suo appoggio politico sta installando antenne per il 5G in tutta Italia senza controlli". Tutto falso, ovviamente.

Era il 15 aprile del 2020 quando aveva aggiunto la scritta in cui parlava di una storia con Meloni, all'epoca all'opposizione. Una menzogna che ora può costargli un processo a Roma. La leader di FdI infatti decise di querelare Saolini, il quale ha ricevuto l'avviso di conclusione delle indagini. La pm Maria Caterina Sgrò lo ha informato che risulta indagato per il reato di diffamazione "con l’aggravante di aver recato l'offesa con un mezzo di pubblicità", in questo caso internet, fa sapere Repubblica.

A Saolini viene contestato di aver attribuito "falsamente a Meloni una relazione sentimentale e l'appoggio politico per favorirlo nell'installazione di antenne in tutta Italia". L'avvocato dell'uomo, contattato da Repubblica, ha fatto sapere che "al momento non presenteremo memorie difensive. Saoliniha già chiarito tutto in sede d’interrogatorio. È stato frainteso lo spirito goliardico del post", conclude il legale.