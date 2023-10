David Parenzo, lo sfogo: "Non abbiamo visto una sola immagine del 7 ottobre"

30 ottobre 2023 a

"Noi, come tutti i media italiani, non abbiamo mai pubblicato le immagini dell'orrore del 7 ottobre. Una scelta di grande responsabilità": David Parenzo lo ha detto a L'Aria che tira su La7, riferendosi all'attacco sferrato da Hamas contro Israele quasi un mese fa. "Noi in Italia non abbiamo visto una sola immagine del 7 ottobre, i corpi dei bambini e le donne violentate - ha poi aggiunto il conduttore -. Stiamo vedendo invece, come forse è normale che sia, quello che sta avvenendo a Gaza city". A quel punto Parenzo ha fatto una domanda al suo ospite, il direttore del Corriere della Sera Luciano Fontana: "Questo secondo te ha fatto allontanare l'attenzione dell'opinione pubblica rispetto al 7 ottobre? Il non vedere quelle immagini, quelle di cui si è parlato ma non si è visto, perché nessuno ha voluto pubblicarle, forse anche giustamente".

"Sicuramente questo è un punto molto rilevante, si è visto poco - ha risposto Fontana -. Si sono viste le immagini degli ostaggi portati via, qualche spezzone di video dell'azione di Hamas dentro i kibbutz. In realtà lo stesso esercito israeliano ha fatto vedere ai giornalisti le immagini ma ha voluto rilasciarne solo degli spezzoni perché il senso dell'orrore, della crudeltà, evidentemente anche per loro era troppo difficile da comunicare".

Qui l'intervento di Parenzo a L'Aria che tira

Secondo il direttore del Corsera, "non si è capito a sufficienza che quella di Hamas non è stata una azione per lo Stato Palestinese, non è stata un'azione di guerra, ma è stata una vera e propria caccia indiscriminata all'Ebreo, che richiama altre cacce terribili della storia dell'umanità durante il periodo nazista. Aver rimosso questo punto, essere passati subito al dopo, secondo me è un errore clamoroso sia dei governi a livello internazionale sia del mondo dell'informazione".