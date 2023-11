Nicolay Diulgheroff, Torino omaggia l'artista che portò il Futurismo in Italia

13 novembre 2023 a

a

a

Nicolay Diulgheroff, artista di origine bulgara diventato cittadino italiano, è stato "legato all’estetica futurista e allo stesso tempo il più eccentrico", scrive Luca Beatrice su Libero. A oltre 40 anni dalla sua morte, Torino, la sua città d’adozione, "gli dedica finalmente un riconoscimento, la targa scoperta in questi giorni davanti al Circolo degli Artisti in corso San Maurizio 6". Proprio a Torino "Diulgheroff realizzò i manifesti pubblicitari per Cinzano e Amaro Cora (il vermut è nato proprio sotto la Mole, già alla fine del XVIII secolo), anche se la sua campagna più celebre fu quella per Campari, condivisa con un altro grande pittore, il trentino Fortunato Depero".

Clicca qui, registrati gratuitamente a www.liberoquotidiano.it e leggi l'articolo integrale di Luca Beatrice