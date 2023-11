Adriana Lima sfigurata, choc tra i fan: ecco il suo volto oggi

Roberto Tortora 17 novembre 2023 a

a

a

Vi ricordate Adriana Lima, tra le top model più belle del mondo, uno degli angeli di Victoria’s Secret più luminosi dal 1999 al 2018? Bene, anche una delle donne più belle esistenti ha i suoi haters. Di recente è apparsa a Losa Angeles, sul red carpet della prima del film Hunger Games. Nonostante fosse splendida, in un abito rosso e nero, con capelli raccolti e labbra rosso fuoco, la brasiliana è stata criticata per avere u visto “gonfio e tirato, quasi come fosse rifatto”.

La Lima ha prontamente risposto con una stories sul suo profilo Instagram, in cui mostra il suo viso struccato, da “mamma stanca” al naturale e aggiunge l’elenco dei suoi compiti materni, visto che ha tre figli, di cui l’ultimo, Cyan, di 1 anno appena, avuto dalla relazione con Andrè Lemmers. Le altre due, invece, sono nate dal matrimonio, poi naufragato, con il cestista serbo Marko Jaric. E, come se non bastasse, ci sono anche 3 cani a cui badare. La Lima conclude la stories ringraziando polemicamente tutto coloro che hanno criticato il suo aspetto: “Grazie per la vostra preoccupazione”. Già nel periodo post-gravidanza era stata attaccata per il suo aumento di peso e lei stessa aveva accusato un momento di difficoltà, facendo molta fatica ad accettare il suo nuovo corpo. Stavolta, però, ha deciso di reagire, da donna forte e matura.

Negli ultimi tempi, Adriana Lima, che oggi ha 42 anni, ha riallacciato una partnership con Victoria’s Secret, diventando testimonial del profumo “Heavenly”, progetto che le ha dato grande soddisfazione professionale, come ha rivelato lei stessa a People in un’intervista: “Sento di essere celebrata in questa fase della mia vita, come donna parte del mondo della moda a 42 anni e mamma di cinque figli, ed è una cosa importante per le mie figlie e per le nuove modelle. È edificante”.