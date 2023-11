Giulia Cecchettin, l'ultima chat con papà Gino: "Spero di non averti svegliato"

20 novembre 2023 a

Un'ultima conversazione che dimostra tutto l'affetto provato da Giulia Cecchettin per il padre. A condividere sui social la chat è lo stesso Gino. "Spero di non averti svegliato, sono andata a prendere l'autobus per fare colazione con i miei amici", scrive la 22enne, che conclude il messaggio con un "Ti voglio bene". Papà Gino risponde: "Grazie amore, anche io, tanto". Una quotidianità che dimostra come la giovane, uccisa dall'ex fidanzato Filippo Turetta fosse premurosa e affettuosa.

Inutile dire che i messaggi tra padre e figlia rilanciati su Instagram hanno collezionato tantissimi commenti di solidarietà. "È un bravo Papà signor Gino. In questi giorni l'ho ammirata e la ammiro davvero tanto, mai una parola fuori posto, sempre rispettoso, educato, lucido e pacato, nonostante avesse tutte le giustificazioni dell'universo per urlare e spaccare tutto. In futuro mi auguro di essere un Papà anche solo la metà di quello che lei sta dimostrando di essere oggi. Condoglianze dal profondo del cuore". E ancora: "Non è mai accaduto prima che mi sentissi emotivamente a terra per una vicenda che riguardasse persone a me sconosciute. Giulia non verrà dimenticata. Mi unisco a tutta l’Italia, sarà fatta giustizia", "Gino, un forte abbraccio. Per quanto possa valere, da oggi ha migliaia di figlie".

Intanto è atteso nelle prossime ore, o nel corso della giornata di domani, il parere dell'Oberlandesgericht di Naumburg, il Tribunale regionale superiore, circa l'estrazione di Turetta. Il 22enne, assistito dall'avvocato tedesco Dimitar Krassa, è stato arrestato sabato sera dalla polizia tedesca mentre si trovava sull'autostrada A9 nei pressi di Lipsia, in Germania dopo una fuga di circa mille chilometri.