Mauro Mazza fa impazzire Di Battista: "Donne italiane derubate dalla rom"

22 novembre 2023

Nel salotto di Giovanni Floris su La7, a DiMartedì. si discuteva del pacchetto sicurezza varato dal governo Meloni e in particolare della "creazione" di nuovi reati come quello di scippo. Mauro Mazza ha spiegato che l'esecutivo nel farlo ha pensato alle "donne italiane che escono di casa, vanno a lavorare, prendono la metropolitana e si devono guardare bene la borsetta perché altrimenti arriva la donna incinta o con il bambino in mano e gliela porta via". "Di questo si è occupato il governo con questi provvedimenti", ha puntualizzato il giornalista ex Rai e ex Secolo d'Italia scatenando la reazione di Alessandro Di Battista, anche lui ospite a diMartedì.

"Che hanno fatto? Hanno preso i ladri? Perché non c'era il reato di scippo fino all'anno scorso? Ma che dite?", ha urlato l'ex deputato Cinque Stelle. Ma Mazza è andato avanti sulla sua strada incurante delle obiezioni. "È stato fatto anche per difendere quei bambini, figli di donne rom, perché vengano sottratti e non condannati a fare i borseggiatori a loro volta", ha concluso.