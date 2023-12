Vespa, stoccata a Conte e M5s: "Una cambiale che pagherà per i prossimi anni"

16 dicembre 2023 a

a

a

Anche Bruno Vespa ad Atreju. Il giornalista, dopo aver moderato il dibattito con Ignazio La Russa e Maria Elisabetta Alberti Casellati, si pronuncia in un video. Al centro il primo anno di governo Meloni. "In politica estera - esordisce - a Meloni tutti riconoscono di aver fatto molto meglio di quanto chiunque si aspettasse, anche all’interno della propria maggioranza. Ha avuto dei consensi, dei rapporti, e possibilità di relazioni veramente straordinarie in un momento molto difficile".

I due si sono sentiti anche in occasione dell'ultimo libro del conduttore Rai. Per l'occasione, "mi ha detto: 'la prima cosa che mi ha colpito è che qualunque cosa capiti in qualunque parte del mondo, tocca anche noi'". Più in salita la politica interna. In questo caso - tiene a sottolineare in un filmato rilanciato da Fratelli d'Italia -, "Meloni ha avuto la straordinaria sfortuna di aver avuto pochi soldi, anche a causa del Superbonus che ha tolto 20 miliardi. È una cambiale che Giorgia Meloni pagherà anche per i prossimi tre anni, quindi ha dovuto fare una legge di Bilancio con pochi soldi".

Questo però non l'ha frenata dal cercare di "privilegiare in qualche modo quelli che erano i suoi elementi: le famiglie, le donne, i lavoratori autonomi. Però più di tanto è difficile fare. Sta portando avanti delle riforme importanti che richiederanno tanto tempo, ma secondo me il bilancio di un anno è positivo". Un'opinione confermata anche durante il dibattito La Russa-Casellati, aperto proprio dalle parole di Vespa: "Ho accettato di moderare questo incontro dopo aver avuto la garanzia che la terza Camera non sarà abolita".