Feltri a Stasera Italia, profezia su Meloni e Orban: "Si piegherà alla sua volontà"

"Non conosco bene quali rapporti esistano tra Giorgia Meloni e Orban, tuttavia non mi sembra si possa parlare di una lite": Vittorio Feltri, in collegamento con Augusto Minzolini a Stasera Italia su Rete 4, lo ha detto a proposito di quanto successo nei giorni scorsi in Europa, quando il premier ungherese ha lasciato la stanza in cui si stava tenendo il Consiglio europeo sull'avvio dei negoziati per l'adesione dell'Ucraina alla Ue. Una scelta, quella di Orban, che ha permesso il via libera alla discussione.

Tornando al rapporto tra la premier italiana e Orban, il fondatore di Libero si è lanciato in una profezia: "Sono convinto che prima o poi Orbán si piegherà alla volontà della Meloni". Poi, riferendosi proprio alla presidente del Consiglio, Feltri ha sottolineato che "ha dimostrato, anche in questa circostanza della festa (Atreju, ndr), di essere una persona che gode della simpatia e della stima del pubblico. Ho visto proprio stamattina un sondaggio che dimostra che ha guadagnato ancora qualche punto. Il che significa che nonostante sia al governo, e sappiamo che chi è al governo viene sempre criticato, Meloni continua a salire sempre più in alto".

Secondo Feltri, inoltre, Meloni "arriverà fino alla fine del mandato nonostante le scomposte critiche della sinistra, che però ha tutta la mia comprensione perché la sinistra è in una difficoltà pazzesca, mentre la Meloni sta navigando col vento in poppa. E credo che anche sul piano internazionale, in Europa in particolare, riesca a imporre la sua linea, la sua volontà, perché è persuasiva. La Meloni ci riserverà ancora altre sorprese".