Covid e vaccino, Matteo Bassetti: "Cosa sta succedendo negli ospedali"

18 dicembre 2023 a

Risalgono contagi e in parte anche i ricoveri. E insomma il Covid torna a riempire parte del dibattito pubblico e mediatico. C'è chi, come per esempio Andrea Crisanti, usa toni profondamente allarmistici e chi, come Matteo Bassetti, tratteggia una situazione certo da monitorare, ma che non deve spaventare.

Del contagio se ne parla a Tagadà, il programma del pomeriggio condotto da Tiziana Panella su La7, dove ospite in collegamento c'è proprio Bassetti. "Siamo messi maluccio?", chiede la Panella. E il virologo genovese risponde: "Era ampiamente atteso, siamo a dicembre, vicini al picco influenzale che arriverà probabilmente a Capodanno. E l'influenza si è incrociata col Covid che in verità non ci ha mai lasciato".

"La situazione è emergenziale - riprende -? Assolutamente no: è chiaro che negli ospedali ci sono persone che hanno anche il Covid. Fondamentalmente non ha tanto funzionato la vaccinazione, le percentuali sono basse, soprattutto sugli over-80, perché degli altri ci interessa molto poco - rimarca con toni netti -. Credo che la circolare fatta dal ministro Schillaci e da Vaia ha consentito di riaprire gli hub vaccinali e ha dato un minimo di ripresa nell'ultima settimana. Credo che un buon regalo di Natale per i nostri nonni sia convincerli a vaccinarsi", conclude Matteo Bassetti.

