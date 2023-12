Covid, Matteo Bassetti rivela: "I morti per Covid? Che cosa ho visto"

16 dicembre 2023 a

a

a

"Se hai più di 70 anni e hai fatto richiamo per influenza, ma non per Covid, è come se andassi in moto con il casco slacciato. Non mi pare difficile da comprendere. Poi ognuno faccia come crede, ma quando finiscono in ospedale non dicano che non lo sapevano e che nessuno glielo aveva detto". Così Matteo Bassetti, direttore della Clinica di malattie infettive del policlinico San Martino di Genova, su X.

"Il Covid continua a fare più danni dell’influenza, anche dopo l’avvento della variante omicron - ricorda Bassetti postando uno studio pubblicato su Lancet - Con il Covid muori di più, stai più in ospedale e vai più in terapia intensiva". Parole chiare quelle di Bassetti che pongono l'accento su una attenzione costante sul fronte Coronavirus che con l'arrivo dell'inverno sta avendo un colpo di coda preoccupante. Poi parla della sua esperienza diretta: "Di decessi realmente legati al Covid io personalmente ne ho visti molto pochi e si tratta di pazienti che non avevano fatto alcuna dose di vaccino, avevano anche altre patologie importanti e soprattutto un’età significativa. Sto parlando di persone di 70-80 anni che magari avevano deciso di non vaccinarsi, sono arrivati in ospedale e hanno avuto delle complicanze. Questo è l’identikit del vero paziente Covid oggi in ospedale: età media 85 anni e ultima dose di vaccino nell’autunno 2021. Nessun richiamo nel 2022 e nel 2023".

Covid, "situazione ospedaliera preoccupante": la regione che suona l'allarme rosso

E ancora: "Guardiamo il dato dei ricoveri - prosegue Bassetti - l’80% circa di chi viene ospedalizzato oggi con il Covid è ricoverato per altre ragioni e poi dal tampone in ospedale scopre di essere positivo. Non ha la polmonite, dunque, né altri gravi sintomi dell’infezione. Credo perciò che l’80% dei decessi che noi oggi vediamo non sia legato alla polmonite e al virus: sono persone che hanno anche il Covid, ma muoiono per altre ragioni. Quel 20-25% che muore ancora di Covid, fondamentalmente è costituito da persone che hanno più di 70-80 anni e fragili, che non hanno fatto nessuna dose di vaccino o come se non avessero fatto nessuna, se si sono sottoposti a vaccinazione nel 2021 senza fare i booster. Nei reparti e nelle terapie intensive - sottolinea - ricoverati per Covid ci sono solo non vaccinati".