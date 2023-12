Laura Boldrini attacca Meloni: "Saviano? Dovresti ringraziarlo"

19 dicembre 2023 a

a

a

A distanza di giorni, Laura Boldrini prende le difese di Roberto Saviano. Lo scrittore, seppur senza mai essere citato, è stato tirato in ballo da Giorgia Meloni nel suo discorso ad Atreju. Apriti cielo. "Solidarietà a Roberto Saviano costretto a vivere sotto scorta ormai da anni per il suo lavoro di denuncia contro la Camorra, piaga profonda del nostro Paese - esordisce la deputata del Pd su X -. È grave e surreale che Giorgia Meloni, da presidente del Consiglio attacchi uno scrittore, un intellettuale, accusandolo si parlare 'dei camorristi che fanno fare più soldi, ci si fanno le serie televisive, regalano celebrità, invece di ringraziarlo per essersi esposto in prima persona. In democrazia, ogni voce che si batte contro la criminalità organizzata va sostenuta, non attaccata e insultata".

E a farle eco non poteva che esserci Nicola Fratoianni. "Meloni e il suo governo inventano sempre un nuovo nemico a cui dare la colpa del momento, evidentemente per distogliere l'attenzione dai problemi quotidiani del Paese Ho fatto allora un breve elenco, così magari Meloni e i suoi capiscono quali sono i veri problemi degli italiani". Il segretario nazionale di Sinistra Italiana, nonché parlamentare dell'Alleanza Verdi Sinistra elenca i nemici del premier, ossia: "Rave, Ambientalisti, carne sintetica, auto elettrica, sciopero dei lavoratori, Ong, famiglie Arcobaleno, reddito di cittadinanza, Fabio Fazio, Roberto Saviano". Eppure - prosegue - "i nemici degli italiani secondo noi sono: cambiamenti climatici, stipendi bassi, precarietà, evasori fiscali, corruttori, mafiosi, liste d'attesa nella sanità pubblica, tagli alla scuola, guerra. E un governo che non si occupa di tutto questo".

Diritti dell'uomo? Sessimo! L'ultimo delirio femminista di Laura Boldrini

Nel mirino le parole del presidente del Consiglio sul palco della festa di Fratelli d'Italia. Qui Meloni ha voluto ringraziare le forze dell'ordine e lanciare una chiara frecciata: "I camorristi fanno vendere molto di più, ci si fanno le serie televisive. E magari regalano il pulpito da New York da cui dare lezioni di moralità agli italiani. Sempre, si intende, a pagamento".