Chiara Ferragni, Senaldi svela il gioco sporco: "Se ha preso soldi..."

Si parla del caso-Chiara Ferragni a Stasera Italia. A poche ore dalla notizia che la procura di Milano appare pronta ad aprire un fascicolo sul pandoro Balocco, è Pietro Senaldi a dire la sua. Ospite nella puntata di martedì 19 dicembre su Rete 4, il condirettore di Libero non si risparmia: "La Ferragni ha preso in giro i suoi follower e non ha fatto nessuna beneficenza". Come ricordato da Senaldi a Nicola Porro, "gli altri vip le hanno risposto che quando fanno beneficenza non prendono soldi. Questa è la beneficenza del vip: prestare la propria opera gratuitamente. Se prendi soldi, allora è un lavoro".

Insomma, conclude, "se dici che se compri il panettone i soldi vanno ai bambini, ma c'è già stata una donazione molto inferiore al tuo cachet, allora è una bugia". Intanto, dopo il dolce tipico del Natale, è quello più consumato per Pasqua a far sorgere il sospetto di una nuova pratica commerciale scorretta. Nel mirino l'operazione di beneficenza messa in piedi per le uova di cioccolato Dolci Preziosi. Un'operazione che avrebbe fruttato alla moglie di Fedez molto più di quanto poi in effetti devoluto, peraltro non da lei, per la causa pubblicizzata.

L'influencer - come confermato dal proprietario di Dolci Preziosi, Franco Cannillo - avrebbe ricevuto un cachet di 1,2 milioni (500mila euro nel 2021 e 700mila circa nel 2022) per aver ceduto la sua immagine. La donazione all'associazione, effettuata solo dall'azienda, sarebbe stata, invece, di 36mila euro in due anni.