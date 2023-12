Chiara Ferragni, Nicola Porro senza freni: "La cosa che mi fa impressione"

20 dicembre 2023 a

"La questione della Ferragni e dei famosi pandori è diventata anche giudiziaria": Nicola Porro apre così la puntata di Stasera Italia in onda su Rete 4. E spiega: "È stato aperto un fascicolo 45 dopo che alcune associazioni dei consumatori hanno deciso di denunciare la Ferragni per truffa riguardo a quell'operazione di beneficenza, che poi si è rivelata essere di beneficenza solo da parte dell'impresa che faceva il pandoro e che non era legata alle vendite".

Dopo la sintesi di quanto successo nei giorni scorsi, il conduttore del talk ha voluto dire la sua sulle polemiche che hanno travolto l'imprenditrice digitale: "La cosa che mi fa un po' impressione è che ci sono alcune difese, come quelle di genere, per cui si difende la Ferragni dicendo che la si starebbe attaccando perché donna e libera, e poi ci sono anche altre accuse, incredibili. Si accusa la Ferragni e il mondo degli influencer per il loro successo. Sì, la Ferragni ha un grande successo ed è un successo imprenditoriale. Quando una signora come la Ferragni, che non nasce da grandi famiglie o da grandi tradizioni imprenditoriali, riesce ad accumulare un patrimonio di 40 milioni, io questo non lo considero un peccato ma l'esercizio di un grande successo imprenditoriale. Ogni comunicazione, ogni articolo che fa la signora Ferragni e che viene sponsorizzato le rende 100mila euro, ci dobbiamo vergognare per lei perché riesce ad avere questo successo? È la stessa cosa che potremmo dire per un calciatore, per un artista, per un comunicatore... Ecco, forse questo è il punto, che i comunicatori quei 100mila euro non riusciranno a guadagnarli per tutta la loro vita visto che stanno in un mercato che sta morendo. C'è un sovrappiù di polemica nei suoi confronti forse anche per questo successo".