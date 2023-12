Chiara Ferragni, Milani: "Come sta? Non esce di casa da giorni", le indiscrezioni

21 dicembre 2023 a

Come sta Chiara Ferragni? Lo scandalo pandoro ha letteralmente travolto l'influencer. A fornire un quadro dell'aria che si respira a casa Ferragni è all'Adnkronos, l’ex caporedattore della direzione del Tg2 e critica di moda Mariella Milani: "Chiara Ferragni è distrutta, ho parlato con un suo amico che mi ha detto che non esce di casa da giorni. Secondo me in questo bene fa bene a stare zitta, solo il tempo ci dirà come andrà a finire perché il danno d’immagine che ha avuto è enorme. Ieri la notizia del pandoro è finita anche sulla ’Bbc’ e sul ’New York Post’ perciò ormai ha fatto il giro del mondo. Chissà se cadranno delle teste".

Sul video di scuse da parte della Ferragni, la Milani ha un parere critico: "La Ferragni ha fatto un altro errore madornale indossando una tuta che costa 600 euro che sul sito della Laneaus, l’azienda che la produce, è andato già sold out". Poi la stessa Milani si pone delle domande: "Chi è il responsabile della comunicazione e delle società della Ferragni? - chiede ironica - Quale testa cadrà dopo questo errore madornale? Un’altra cosa interessante da notare è che poco dopo la notizia, Fedez ha fatto un video dove diceva che non c’entrava nulla con l’errore di comunicazione".

Poi parla anche delle critiche piovute addosso all'influencer: "Altro motivo di invidia sociale è questo suo mostrarsi sempre firmata e pagata da tutte le più grandi case di moda, adesso però la Ferragni rischia di perdere diversi contratti perché la sua immagine è stata appannata e questo non è un paese che dimentica". Secondo la Milani "non è detto che la Ferragni riesca ad uscire da questa situazione: potrebbe essere la fine dell’era Ferragni - prosegue - Chiara rischia di fare la fine di Kevin Spacey e Harvey Weinstein ma sarebbe anche ora - sottolinea - che le aziende premiassero di più la cultura e la qualità sennò aveva ragione Umberto Eco quando diceva che ’i social hanno dato la parola a una marea di imbecilli".