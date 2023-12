Chiara Ferragni, Wanna Marchi a valanga: "Una poveraccia"

22 dicembre 2023 a

«Qualcuno ha scritto che Chiara Ferragni ha sorpassato Wanna Marchi... Io ritengo di essere l’unica vera influencer e l’unica truffatrice vera. Indimenticabili le televendite dello scioglipancia truffa «maglio del Pandoro». La Wanna nazionale - condanna in via definitiva nel 2009 a 9 anni per truffa aggravata - dice la sua sul caso. E bada bene a sottolineare: «Non vedo alcuna analogia tra una beneficenza e una televendita», puntualizza l’inseparabile figlia Stefania Nobile.