Chiara Ferragni, il silenzio social e quel "like" subito sparito

Mentre l'inchiesta della Procura di Milano sul pandoro "Pink Christmas" di Balocco "griffato" Chiara Ferragni si allarga anche alle uova di Pasqua Dolci Preziosi con un secondo esposto finito sulla scrivania del procuratore aggiunto Eugenio Fusco, l'influencer si è trincerata in casa e in un granitico silenzio. Sui post delle sue sorelle Francesca e Valentina, fioccano i commenti sulla vicenda che ha travolto la Ferragni e che è finita sui giornali di tutto il mondo.

Qualcuno, scrive il sito del Corriere della Sera, "sostiene di aver visto un like (poi sparito) che ha portato numerosi commenti rivolti a Chiara". Commenti di solidarietà e affetto: "Dì a Chiara e Federico che ci mancano", "Abbracciali da parte nostra".

Ma più che altro si leggono frasi di questo tipo: "Tua sorella mi deve dare 9 euro"; "Scandaloso più ne avete e più ne volete sulla pelle di bambini"; "Che schifo tua sorella che fa finta beneficenza usando bambini malati per arricchirsi". E ancora: "Quante belle feste coi cachet del panettone".

"È distrutta, ho parlato con un suo amico che mi ha detto che non esce di casa da giorni", racconta l’esperta di moda del Tg2 Mariella Milani all'agenzia di stampa Adnkronos. "Secondo me in questo momento fa bene a stare zitta, solo il tempo ci dirà come andrà a finire perché il danno d'immagine che ha avuto è enorme". "Chissà se cadranno delle teste", si chiede Milani.

Già. Perché anche il team di persone che lavorano per "l'azienda Ferragni" sono trincerate in un granitico silenzio.