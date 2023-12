Tomaso Montanari usa anche Papa Francesco contro Meloni: "La cristiana Giorgia che dice?"

27 dicembre 2023 a

Tomaso Montanari riesce a utilizzare anche il discorso di Papa Francesco in occasione del Natale per attaccare Giorgia Meloni e Guido Crosetto. Su X il rettore dell'Università per stranieri di Siena riporta le parole del Pontefice. Un appello al cessate il fuoco: "Dire 'sì' al Principe della pace significa dire 'no' alla guerra, a ogni guerra, alla logica stessa della guerra, viaggio senza meta, sconfitta senza vincitori, follia senza scuse. Ma per dire 'no' alla guerra bisogna dire 'no' alle armi". Quanto basta a scatenare lo storico dell'arte che cita il premier ma non fa direttamente il nome del co-fondatore di Fratelli d'Italia, nonché ministro della Difesa: "E la cristiana Giorgia, col suo ministro delle Armi, che ne dice?", è la domanda al post di Bergoglio.

D'altronde Montanari non è nuovo a uscite di questo tipo. Basti pensare che solo qualche giorno fa, lo storico ha accusato Meloni di fascismo e di volersi alleare "con la mafia". Tutto vero. Il rettore ha gettato fango sulla biografia della leader di FdI, dicendo: "Lei è scesa in politica per commemorare la memoria di Paolo Borsellino? È una versione vergognosamente falsa: è scesa semmai in politica per finirlo, se fosse stato ancora vivo, per distruggerne la memoria".

Montanari illuso e mollato da Elly Schlein si fa la sua lista

A quel punto il professore ha citato vecchie sentenze su Marcello Dell'Utri e Silvio Berlusconi per poi conclude la sua riflessione in questo modo: "Cioè, tu scendi in politica per onorare la memoria di Borsellino e ti allei con la mafia, mi pare che non faccia una grinza nella logica, proprio".