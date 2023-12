Parsi operato al cuore dopo il malore: "Quasi quasi...", il messaggio d'odio sui social

29 dicembre 2023 a

E' stato operato al cuore, Vittorio Emanuele Parsi, e le sue condizioni sono gravissime dopo il malore che lo ha colpito mercoledì sera mentre si trovava a Cortina d'Ampezzo. Su X, l'ex Twitter, e in generale sui social si moltiplicano le dimostrazioni d'affetto pubbliche di politici, opinionisti e giornalisti che spesso hanno incrociato le loro strade umane e professionali nei talk televisivi e nei convegni con il professore di Relazioni internazionali all'Università Cattolica del Sacro Cuore di Milano e tra i più stimati esperti di geopolitica.

Purtroppo, come sempre più spesso accade, sono tanti anche i commenti vergognosi di chi augura all'esperto la morte per motivi ideologici, o addirittura sospetta che dietro al malore ci sia, ovviamente, il vaccino anti-Covid. Una commistione tossica tra no-vax e filo-putiniani (Parsi era schierato senza se e senza ma a fianco dell'Ucraina e dell'Occidente) che, seppur non sorprendente, è sempre sconcertante.

Parsi è stato colpito da un malore mentre si trovava a Cortina per la presentazione del suo ultimo libro. Il professore è stato immediatamente trasportato all'ospedale di Cortina, quindi trasferito prima a Belluno e infine a Treviso dove ha subito un intervento d'urgenza al cuore. Ora è ricoverato nel reparto di terapia intensiva e la prognosi è riservata: le sue condizioni sarebbero come detto molto gravi.

Intanto sui social si scatenano i messaggi d'odio. "Napolitano, Schauble, Parsi... Quasi quasi rimango nel 2023", ha il coraggio di scrivere un utente accompagnando il messaggio vergognoso con tre bottiglie, come a brindare alla notizia. "Il professor Parsi docente universitario che diceva la Russia andrà al collasso in 2 mesi e dovrà pagare i danni di guerra nell'Ucraina? Forse questo imbecille gli e venuto un infarto perché le cose vanno all'inverso?". E ancora, c'è chi condivide un suo intervento a Mezz'ora in più su Rai 3 in cui definiva Putin "un virus e ovviamente il vaccino è la Ue" ironizzando: "Parsi operato d'urgenza al cuore. Ahia. Il vaccino diceva?! Mannaggia...". "L'amico Parsi ha avuto un infarto. Credo sia stata la gioia della controffensiva Ucraina ormai a un passo dalla vittoria". "Parsi meglio noto come Parsiballe dei cavalieri della notizia tonda ci auguriamo si riprenda presto e bene affinché ci delizi ancora con le sue balle a tutto tondo". "Parsi ricoverato,che esista una giustizia divina?". Un utente chiede al giornalista della Stampa Jacobo Iacoboni che aveva condiviso la notizia del malore: "Quante dosi si è fatto Parsi, tu lo sai?". Stessa terribile musica: "Il vaccino ha colpito ancora!". No, a colpire ancora è la stupidità umana.