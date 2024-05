Andrea Diprè, "overdose e ricovero": il dramma, è in gravi condizioni

14 maggio 2024 a

a

a

"Overdose". E' ricoverato in gravi condizioni Andrea Diprè, ex avvocato radiato dall'albo e soprattutto discusso personaggio nato come critico in tv (era soprannominato lo "Sgarbino" per la verve polemica e il carattere fumantino) e diventato con gli anni un quasi pionieristico divo del web, a suon di eccessi.

Diprè, nato a Tione di Trento nel 1975, 50 anni tondi, sarebbe ricoverato nell'ospedale di Santa Chiara di Trento in gravi condizioni anche se finora mancano conferme ufficiali. Tuttavia a comunicarlo è l'admin della pagina Instagram: "Ciao a tutti. Gestisco questa pagina per Andrea. Questa mattina ho ricevuto una chiamata da un caro amico di Andrea, dove mi è stato comunicato che Andrea si trova in questo momento all'ospedale Santa Chiara di Trento causa overdose. Sembrerebbe abbastanza grave, data la continuità con la quale Andrea si è drogato negli ultimi anni".

"Non avrei voluto dire nulla ma dato che la notizia sta circolando mi sembra opportuno darla in via ufficiale, anche perché so quanto Andrea avrebbe voluto che tutti lo sapessero. Chiedo a tutti di rispettare questo brutto momento, di rispettare la vera persona che è Andrea. Ci vediamo presto Andrea".

Droga ed eccessi, dunque, a minare il fisico di Diprè diventato celebre anche per la frequentazione piccante con Sara Tommasi, la showgirl che aveva attraversato un momento nero. I due avevano anche registrato dei video intimi, diventati virali nel circuito "alternativo" del web.