Degni, Salini imbarazza la sinistra: "Messo lì per distrazione da Gentiloni"

04 gennaio 2024 a

a

a

Mentre la Corte dei conti esaminerà con urgenza l'accaduto, scoppia la polemica su Marcello Degni. A parlarne a Stasera Italia è Massimiliano Salini, che ospite nella puntata di mercoledì 3 gennaio su Rete 4, esordisce con una stoccata: "Più che un magistrato contabile, Degni ha dimostrato di essere un militante politico". L'europarlamentare di Forza Italia specifica che Degni "esercita la funzione di magistrato contabile per una distrazione dell'allora presidente del Consiglio Paolo Gentiloni al quale suggeriamo di controllare meglio il curriculum di chi nomina".

Nel mirino di Salini il passato del consigliere della Corte dei conti: "Non è nuovo a queste forme di manifestazione pubblica. Per questo dobbiamo giudicare politicamente quanto da lui detto". Intanto si terrà in giornata, verso le 17.00 l'adunanza straordinaria del consiglio di presidenza della Corte dei conti sulle dichiarazioni di Degni. Al centro dell'incontro, che si svolge in videoconferenza, saranno le dichiarazioni pubblicate sul suo profilo X.

"Codice violato". Degni, intervengono i magistrati: si mette male?

La magistratura contabile già aveva annunciato che la questione sarebbe stata "esaminata in via di urgenza nella prossima adunanza del Consiglio di presidenza per le valutazioni di competenza". D'altronde le parole del consigliere lasciano ben poco spazio a interpretazioni. Commentando la legge di Bilancio e rivolgendosi a Elly Schlein, aveva detto: "Occasione persa. C’erano le condizioni per l’ostruzionismo e l’esercizio provvisorio. Potevamo farli sbavare di rabbia sulla cosiddetta manovra blindata e gli abbiamo invece fatto recitare Marinetti".