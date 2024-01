La giornalista che conduce col ferro

04 gennaio 2024 a

L’immagine sta rimbalzando sui social: si vede una giornalista che conduce il programma con una pistola infilata nei pantaloni, accanto al microfono. La collega è Lital Shemesh, lavora a Channel 14 (tivù israeliana) ed è anche corrispondente per la National Israeli Broadcast Authority. Dopo l’attentato del 7 ottobre a opera dei terroristi di Hamas sono molte le donne che in Israele hanno scelto di armarsi. Shemesh nel curriculum ha un master in Studi ebraici americani.



Durante il servizio militare ha prestato servizio come soldato nella polizia di frontiera israeliana. Grazie a questa esperienza è riuscita a inserirsi nelle zone di conflitto come giornalista, soprattutto nella striscia di Gaza. Shemesh è anche creatrice di format televisivi: in quest’ambito ha vinto l’International Formats Awards a Kiev e il Mip Tv al Festival di Cannes. La giornalista, in Israele, è popolarissima sui social. Nei suoi video parla spesso dell’emancipazione delle donne «attraverso la loro partecipazione in ambiti dominati dagli uomini».