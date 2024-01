Meloni, plauso di don Patriciello sul Guardian: "Mi ha sbalordito"

06 gennaio 2024 a

Plauso a Giorgia Meloni arriva dalle pagine del Guardian. A complimentarsi con l'operato del premier è don Patriciello, sacerdote che si batte da anni contro i clan mafiosi. Sulle colonne del quotidiano britannico, Patriciello dà una chiara lezione alla sinistra in merito a Caivano e ai progressi con Meloni al governo: "La sua risposta rapida mi ha lasciato davvero sbalordito. Avevo conosciuto Matteo Renzi e Giuseppe Conte, ma la differenza con la Meloni è che lei ha davvero preso in mano la situazione".

Ad agosto la comunità era finita sotto i riflettori per i ripetuti stupri di gruppo di due bambine di nove e 11 anni, ma dopo che Meloni ha visitato Caivano è scattata un'operazione di polizia con centinaia di agenti che hanno fatto irruzione in nascondigli con droga, denaro e armi legate alla camorra. Ecco allora che da quel momento Caivano è diventato un vero e proprio modello, una delle zone un tempo abbandonate dallo Stato". Caivano è diventato un simbolo - ha aggiunto il sacerdote - ma ora potrebbe anche essere una luce guida per tutte le società emarginate in Italia". Ora 'le strade sono attentamente pattugliate. Tuttavia, questo da solo non è sufficiente per risolvere i problemi: ad esempio, i servizi sociali esistono sulla carta. Abbiamo tre assistenti sociali, ma ne servono almeno 20 per un luogo così vasto e complesso".

Già mesi fa don Patriciello si era detto fiducioso rispetto alle promesse del presidente del Consiglio: "Lei verrà con delle proposte, verrà ad ascoltarci. Io ho fiducia che le promesse saranno mantenute. Lei ascolterà anche me e io le dirò che non servono tanti fondi così a pioggia. Qui mancano i vigili urbani quindi vogliamo i vigili urbani. Mancano i servizi sociali e quindi vogliamo i servizi sociali e quindi vogliamo gli assistenti sociali". E così è stato.