Chiara Ferragni, "in vendita anche il nastrino del pandoro"

Chiamiamoli "cascami" del pandoro-gate. Mentre Chiara Ferragni è indagata per truffa dalla Procura di Milano e suo marito Fedez contesta la ressa di giornalisti che lo attende sotto casa ("Queste sono le priorirà in Italia - ha lamentato -, neanche per Matteo Messina Denaro...) c'è chi pensa bene di speculare proprio sul pandoro della Balocco.

Qualcuno che lo acquistò nel Natale del 2022 pensando di donare qualche euro in beneficenza per sostenere le cure dei bambini ricoverati all'ospedale Regina Margherita di Torino, come promesso dalla influencer e dalla azienda dolciaria (o forse, viene il dubbio, solo perché attratto dall'iniziativa della celebre testimonial) ha deciso di mettere in vendita il nastrino rosso che accompagnava la confezione del pandoro stesso.

Per motivi sconosciuti (a meno che non ci si trovi a reincarnati Nostradamus o Baba Vanga...), i fan della Ferragni hanno pensato bene infatti di conservare la "reliquia" per oltre un anno e ora che la bomba è esplosa, credendo di avere tra le mani un insperato tesoro, hanno messo in vendita sul celebre sito di e-commerce eBay quel nastrino di stoffa rossa.

Prezzo? La bellezza di 150 euro, alla faccia di chi giudicava già "gonfiato" il costo di quei pandoro a fin di bene aumentato in realtà per pagare il lauto stipendio della Ferragni. Alla stessa maniera, qualcuno ha messo in vendita addirittura a 500 euro uno di quei pandori, manco fossero roba da collezione.