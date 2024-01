Chiara Ferragni, dov'era Fedez mentre lei veniva indagata per truffa

09 gennaio 2024 a

In centinaia ieri sera 8 gennaio a Genova hanno ricordato e omaggiato Gianluca Vialli, all’evento "My name is Luca. Ballata per Vialli" al Teatro Carlo Felice del capoluogo ligure il cui ricavato sarà devoluto alla Fondazione Vialli e Mauro a sostegno del progetto "Momals, monitoraggio e analisi multi-omica della Sla". Tra essi, mentre la moglie veniva indagata dalla Procura di Milano per i pandori Balocco griffati Chiara Ferragni per truffa, c'era Fedez.

Il rapper milanese, che due anni fa è stato operato per un tumore al pancreas, proprio come l'ex attaccante della Sampdoria scomparso un anno fa, ha voluto ricordare Vialli, nonostante la Ferragni stia passando un pessimo momento: "Non smetterò mai di essergli grato per ciò che ha fatto per me. Mi è stato vicino nel momento più drammatico della mia vita quando ho scoperto di avere un tumore al pancreas. Lui in quel momento stava vivendo il suo dramma, e ha trovato del tempo per me".

Quindi Fedez, secondo quanto riporta il sito Dagospia, ha anche parlato della telefonata di tre ore con l'ex campione: "Non mi è mai capitato di piangere al telefono con una persona che non conoscevo. Io e Gianluca abbiamo la stessa cicatrice, lui mi mandava messaggi, ci eravamo ripromessi di farci una foto insieme. Quella cicatrice era la nostra forza".