Daniele Capezzone, la rivelazione su Olindo e Rosa: "Cosa è stato ignorato"

Daniele Capezzone nel suo "Occhio al caffè", la rassegna scorrettissima del direttore editoriale di Libero, mette a fuoco quali sono i temi principali di questa mattina sui principali giornali italiani. E di certo un tema sovrasta gli altri: il primo sì alla revisione del processo per Olindo Romano e Rosa Bazzi. "Sono stati condannati prima del processo come se fossero un gigantesco meme, non hanno potuto nemmeno chiedere una perizia psichiatrica e sono stati ignorati i risultati dell'indagine del Ris di Parma. Inoltre, la testimonianza chiave è stata raccolta in modo del tutto discutibile", afferma Capezzone.