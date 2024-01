Acca Larentia, Mannheimer su Meloni: "Queste cose non spostano voti, divertono"

10 gennaio 2024 a

E mentre il Pd prova il tutto per tutto per collegare quanto accaduto in via Acca Larentia il 7 gennaio al governo, a spegnere gli entusiasmi ci pensa Renato Mannheimer. In onda con L'Aria Che Tira su La7, il sondaggista ridimensiona le speranze di Elly Schlein. Alla domanda di David Parenzo se la polemica sul saluto romano abbia o meno spostato voti, Mannheimer non ha dubbi: "La verità è che queste cose non spostano voti, divertono. Quello che è successo è gravissimo però questa specie di 'pettegolezzo' non sposta niente. Le motivazioni di voto sono altre. Come la propria economia, la propria salute e anche molto per l'immagine del leader".

Punto sul quale Giorgia Meloni è nettamente in vantaggio: "La sua immagine è ottima e le permette di aspirare a una vittoria alle Europee". Insomma, "tutti questi episodi, Pozzolo compreso, interessano poco e non spostano voti". E sul dibattito televisivo tra il premier e la leader del Pd, il sondaggista avverte: "L'effetto di questi confronti sul comportamento elettorale dei cittadini risulta, nella maggior parte dei casi, relativamente scarso".

Da qui l'auspicio: "Spero che un eventuale faccia a faccia parli di contenuti e non sia un semplice battibecco o una ripetizione politichese di slogan che conosciamo". Un avvertimento destinato a Schlein, spesso contestata proprio per parlare un "politichese" ben poco conosciuto ai cittadini.

